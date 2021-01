L’attore Christian De Sica compie 70 anni

l'attore Christian De Sica raggiunge una veneranda età, ma resta ancora un personaggio che ci tiene ad essere giovanile.

Conosciuto principalmente per la saga di cinepanettoni, ovvero quei film di Natale, tutt’oggi attiva con l’ultimo sfornato Natale su Marte, Christian De Sica compie 70 anni e viene celebrato dai suoi amici e colleghi. Figlio del sempre amato e ricordato Vittorio De Sica.

Ripercorriamo insieme la vita del noto attore italiano: nato a Roma nel 1951 nella sua vita ha percorso tutti i ruoli che un’artista può fare. Ha ricoperto ruoli importanti nel suo campo come il regista e sceneggiatore, ma è stato anche cantante, comico e conduttore televisivo oltre che ovviamente attore. Ruolo, quest’ultimo, che ricopre sin dagli anni 70.

In TV è stato ricordato dal suo collega, nonché cognato, Carlo Verdone omaggiando la sua carriera. Ovviamente anche dalla sua spalla di lungadata, Massimo Boldi, da cui si è separato per un periodo sfornando cinepanettoni separati e spesso creando film non degni di nota. Descrivere tutta la carriera di Christian non basterebbe fare tutto in un articolo, ma possiamo sicuramente menzionare almeno i cinepanettoni che l’hanno consacrato nel cinema italiano. Questo genere di film non si è fermato solo al Natale, ma ha instaurato rapporti con gruppi di attori con cui poi ha girato molti altri film nella sua carriera sempre comici.

I film “Natale a…” sono cominciati nel 1983 e da allora hanno calcato l’onda del successo ininterrottamente, spesso accompagnati anche dalla controparte estiva tipo “body guard” o “SPQR 2000 e mezzo anni fa”. Menzioniamo anche il film The Clan dove l’attore ha dato sfoggio anche delle sue doti canore, in cui si distingue egregiamente, ed anche nel ruolo di regista.

Ha accompagnato generazioni di italiani ed il suo segreto, parole sue, è quello di stare sempre tra i giovani, di uscire e non rinchiudersi in casa con persone della sua stessa età che tendono ad imbruttirsi. Infatti nonostante abbia compiuto 70 anni resta ancora un mattatore nel suo campo, che abbiamo dimenticato di menzionare, include anche il teatro. Non mancano anche progetti futuri per De Sica che si appresta ancora a portare avanti il teatro ed ha anche in progetto una nuova collaborazione con Alessandro Siani, attore e comico napoletano con cui ha già girato dei film come Natale a New York oppure Il Principe Abusivo. Buon compleanno dunque ad una delle personalità più seguite del cinema italiano e che si è sempre distinta nella recitazione anche nei film più mediocri risultando spesso il miglior attore protagonista. Buon compleanno e buon 2021 che inizia alla grande con un’età importante.