Avatar 2: le scene subacquee considerate molto difficili da girare

Secondo Sam Worthington, star di Avatar 2: La via dell'acqua, le scene subacquee del film lo avevano "alle prese con la paura di morire".

0

La star di Avatar: La via dell’acqua Sam Worthington afferma che le scene subacquee del film sono state la sua più grande sfida fino ad oggi. Il sequel di Avatar arriva oltre un decennio dopo che il film originale è uscito inizialmente nei cinema nel 2009. James Cameron torna alla sedia del regista per il film. Gli attori di ritorno includono Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver (anche se con un personaggio diverso) e Stephen Lang. Avatar 2 aggiungerà anche nuovi attori al suo cast, tra cui Kate Winslet, Michelle Yeoh e Oona Chaplin.

Come suggerisce il titolo, l’acqua è un elemento critico in The Way of Water. L’acqua nel sequel di Cameron’s Avatar è generata dal computer, un fatto che è già stato elogiato dagli artisti degli effetti visivi sulla base del trailer del film. Anche se l’acqua nel film finale è stata realizzata in CGI, gli attori hanno comunque dovuto filmare le scene sott’acqua per replicare il corretto movimento di motion capture per i loro personaggi. Queste sequenze subacquee hanno visto gli attori principali di The Way of Water esibirsi in incredibili prodezze fisiche. In particolare, la Winslet ha trattenuto il respiro per sette minuti e mezzo per una scena di Avatar 2, battendo il record di Tom Cruise nel film di Mission Impossible.

Sebbene Winslet sia stato in definitiva il più impressionante trattenimento del respiro sul set, anche Worthington dice che le scene subacquee sono state atroci in una recente intervista con Empire (tramite Deeper Blue). Secondo Worthington, “restrizioni” e “costrizioni” sia dell’apnea che del lavoro con la tecnologia di cattura del movimento aggiungono ulteriore difficoltà alle scene subacquee. Mentre Worthington ha tentato di mantenere la sua performance stellare sotto detti vincoli, era anche alle prese con “la paura di morire” mentre tratteneva il respiro sott’acqua per così tanto tempo. Ecco quello che Sam ha proferito in merito alla gestione della paura di morire sott’acqua e la difficoltà di riprese “è la cosa più difficile che abbia mai dovuto fare. Hai a che fare con le restrizioni dell’apnea, i vincoli del motion capture sott’acqua e stai cercando di continuare un viaggio emotivo mentre stai lottando in modo innato con la paura di morire“.

L’esperienza di Worthington la dice lunga su quanto fosse un’impresa Avatar: The Way of Water. Non solo gli attori hanno dovuto “continuare un viaggio emotivo” in questo film di Cameron di alto livello, ma hanno anche dovuto affrontare un’intensa ginnastica mentale e mostrare forma fisica e forza durante le riprese. I risultati degli attori di Avatar 2, tuttavia, non dovrebbero essere ignorati nel clamore e negli elogi del prossimo sequel, e il resoconto di Worthington delle scene subacquee aiuta a dimostrarlo.