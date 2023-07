Ryan Reynolds e Hugh Jackman insieme per un nuovo Deadpool

Ryan Reynolds e Hugh Jackman rispondono alle domande canoniche dei fan sul ritorno di Wolverine in Deadpool 3 in un nuovo video. Lo sviluppo di un terzo film di Deadpool con Ryan Reynolds è in corso da un po’ di tempo ai Marvel Studios. Il sequel classificato R si svolgerà nel Marvel Cinematic Universe e vedrà Wade Wilson saltare in un nuovo universo per un’avventura inaspettata. Sebbene ci fossero molte speculazioni sul ritorno di Cable (Josh Brolin) e Domino (Zazie Beetz), la prima notizia sul casting è arrivata con il ritorno a sorpresa di Wolverine di Hugh Jackman in Deadpool 3. Prolunga l’iconica interpretazione dell’attore supereroe, che durerà 24 anni prima che Deadpool 3 uscirà nei cinema.

A causa delle memorabili interpretazioni di Jackman nei panni di Wolverine, la notizia del suo ritorno per un altro film entusiasma molti fan. Tuttavia, ha creato una grande preoccupazione in quanto riguarda Logan del 2017. Il terzo film da solista di Wolverine nel franchise di X-Men della Fox si è concluso con la morte del mutante di Jackman. Logan è in gran parte visto come un perfetto commiato per Wolverine di Jackman, quindi l’idea del suo ritorno in Deadpool 3 ha creato un contraccolpo. Anche il regista di Logan, James Mangold, è entrato nella conversazione. Dal momento che sono stati rivelati pochissimi dettagli su come Wolverine ritorna in Deadpool 3, le implicazioni canoniche della mossa hanno continuato a essere messe in discussione.

Sapendo che il pubblico avrebbe avuto domande su come Wolverine ritorna in Deadpool 3, Reynolds e Jackman hanno collaborato per un nuovo video per “rispondere”. Il video inizia con loro che affrontano le preoccupazioni che Deadpool 3 retcon Logan, con Reynolds che giustamente sottolinea che il film del 2017 si svolge nel 2029 ed è un universo separato da Deadpool. Questa è la fine degli attori che rispondono sinceramente alle domande sul canone di Deadpool 3, mentre la canzone di successo degli Wham! “Wake Me Up Before You Go-Go” inizia a suonare mentre Jackman e Reynolds parlano della storia del film. Si conclude con Jackman che ringrazia Kevin Feige e l’MCU per questa opportunità di interpretare nuovamente Wolverine.

Sapere che il ritorno di Wolverine di Jackman non verrà riconfermato Logan dovrebbe alleviare alcuni dubbi su Deadpool 3. L’attore ha da tempo chiarito che non aveva molto interesse a interpretare di nuovo Wolverine, in parte a causa del suo desiderio di mantenere intatto il finale di Logan. Nel video menziona che anche lui aveva domande su come poteva tornare prima di apprendere maggiori dettagli da Feige e dal team dei Marvel Studios. Se Jackman è entusiasta di tornare e rassicura il pubblico sul fatto che Deadpool 3 non cambierà Logan, allora c’è ancora più motivo per essere entusiasta del suo ritorno.