La commovente reunion di Michael J.Fox e Christoper Lloyd

La coppia di attori ha avuto la sua ultima brillante riunione nella Grande Mela e ha lasciato i fan felicissimi mentre si abbracciavano sul palco davanti a una folla, prima di parlare della loro carriera insieme. Michael J. Fox è apparso per la prima volta sul palco al New York Comic Con, ma non appena si è seduto su un divano è entrato in scena il suo co-protagonista di Ritorno al futuro Christopher Lloyd.Fox si è immediatamente rialzato in piedi e ha abbracciato il co-protagonista Lloyd, chiaramente felicissimo di ricongiungersi con il suo amico. Dopo aver superato l’abbraccio, la coppia si è seduta e ha ricordato il loro tempo nei film di Ritorno al futuro, che se non li avete visti coinvolgono Marty McFly (Fox) che viene mandato 30 anni indietro nel passato in una macchina del tempo costruita da matti scienziato Doc Brown (Lloyd). Sono seguiti un paio di sequel di successo in cui Marty ha viaggiato nel lontano futuro del 2015 (stiamo ancora aspettando quegli hoverboard) e di nuovo nel selvaggio West. Poteve visionare il breve ed intenso abbraccia su questo video, preparate la lacrimuccia.

Sidney Sheinberg, capo degli Universal Studios all’epoca in cui si stava girando Ritorno al futuro, voleva che il film evitasse di rimanere bloccato nel genere dei “film sui viaggi nel tempo“, che è una cosa strana da chiedere a un film che coinvolge pesantemente i viaggi nel tempo. Fortunatamente per tutti, i realizzatori hanno potuto fingere di pensare che Sheinberg stesse scherzando e hanno realizzato l’iconico film che conosciamo e amiamo oggi. È interessante notare che il vero nome di Michael J Fox non è in realtà Michael J Fox, in realtà è Michael A Fox. L’attore non poteva semplicemente chiamarsi Michael Fox poiché c’era qualcuno già registrato con quel nome presso la Screen Actor’s Guild, e pensava che il suo vero nome suonasse come “Michael, una volpe” e non lo voleva. Mentre il suo secondo nome è in realtà Andrew, la “J” che ha assunto per il suo nome d’arte è un tributo all’attore Michael J Pollard.

Fox e Lloyd si sono incontrati alcune volte negli ultimi anni, incluso un paio di anni fa a una serata di poker organizzata per raccogliere fondi per la fondazione di Fox, che va verso la ricerca per affrontare il morbo di Parkinson. Alla star di Ritorno al futuro è stata diagnosticata la malattia nel 1991 e la fondazione da lui fondata nel 2000 ha raccolto oltre 1 miliardo di dollari per la ricerca sulla ricerca di una cura per il Parkinson. L’attore ha precedentemente affermato che “non si fermerà“ fino a quando non verrà trovata una cura e ha tenuto il passo con i suoi sforzi di raccolta fondi per più di due decenni.