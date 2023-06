Top Gun Maverick torna al cinema per sfidare Avatar 2

Top Gun: Maverick sta per tornare al cinema con una riedizione prima di Avatar 2. Dopo decenni di speculazioni sulla possibilità che Top Gun 2 possa mai accadere, Tom Cruise è finalmente tornato nel ruolo di Pete “Maverick” Mitchell nel 2022. Il sequel di Top Gun con Tom Cruise ha sfidato le probabilità salendo a un enorme incasso mondiale al botteghino di 1,48 miliardi di dollari.

La stagione estiva al botteghino è stata infatti dominata da Top Gun: Maverick, che ha aperto a $ 160 milioni a livello nazionale durante il fine settimana del Memorial Day e per il Labor Day stava ancora mantenendo il primo posto. Ma l’enorme incasso del film chiaramente non è stato sufficiente per la Paramount, che si rivedrà nelle sale dal 2 dicembre al 15 dicembre. Un giorno prima di Avatar: La Via dell’Acqua di James Cameron, l’unico film in uscita durante le festività natalizie che ha la possibilità di rovesciare Top Gun: Maverick dal primo posto dell’anno.

Il film Avatar di Cameron del 2009 rimane uno dei maggiori incassi di tutti i tempi, vantando un totale al botteghino nazionale di $ 749 milioni e un numero mondiale di $ 2,7 miliardi. Ora, più di dieci anni dopo, Cameron sta finalmente rilasciando il tanto atteso Avatar 2. Nonostante il primo Avatar abbia più di un decennio alle spalle, il sequel dovrebbe incassare $ 150- $ 175 milioni nel suo weekend di apertura. Ma il botteghino mondiale è dove dovrebbe arrivare la vera miniera d’oro di Avatar 2, poiché il sequel tenta di rivaleggiare con il record di botteghino globale di tutti i tempi del film originale. In effetti, qualcosa di meno di $ 2 miliardi lordi in tutto il mondo sarebbe giusto la cifra per iniziare a guadagnare per Cameron. Se Avatar 2 si avvicini ai 716 milioni di dollari lordi interni di Maverick è ovviamente un’altra domanda. Avatar 2 ha il vantaggio delle festività natalizie da poter sfruttare proprio come fece il predecessore. Ciò potrebbe significare una lunga corsa al vertice per il ritorno di Cameron a Pandora.

E una lunga corsa al vertice è davvero ciò che servirà ad Avatar: The Way of Water (titolo originale) per avvicinarsi ai numeri presentati quest’estate da Cruise e Top Gun: Maverick. Come accennato in precedenza, Top Gun 2 ha dominato l’intera estate, arrivando primo in entrambe le vacanze di fermalibri. Resta da vedere se Avatar 2 avrà la stoffa per battere qualche record, ma la storia suggerisce che potrebbe farlo, poiché sia ​​​​l’Avatar originale che il Titanic di Cameron hanno resistito per lunghe e redditizie corse. E Avatar 2 dovrà davvero dominare più del semplice fine settimana di vacanza se vuole provare a eguagliare la storica performance al botteghino di Maverick.