James Cameron vuole spingere i limiti del cinema a 6 ore

La concezione di film, scommettiamo, cambierà in quella di “mega-film”. Principalmente perché abbiamo appena inventato il termine, ma questo è ciò che si potrebbe probabilmente definire l’idea ambiziosa di James Cameron di realizzare un film di sei ore. Cameron ha detto a Variety: “Voglio fare un film della durata di sei ore e due ore e mezza allo stesso tempo“. L’iconico regista ha continuato spiegando che i due film sarebbero in realtà la stessa cosa, solo che al cinema è improbabile sfruttare una pellicola di sei ore che sarebbe potenzialmente visibile sulle piattaforme streaming, mentre due ore e 50 al cinema. “Stesso film. Solo, uno è il romanzo e uno è il film. Perché no? Usiamo queste piattaforme in modi che non sono mai stati fatti prima.” Potrebbe anche avere il film perfetto per testare la sua idea geniale, ovviamente dalla saga di Avatar.

Secondo Jeff Sneider, un noto reporter di intrattenimento e leaker di tutto ciò che riguarda i film, Cameron sta già portando il terzo capitolo del franchise di Avatar a livelli vertiginosi. Sneider ha detto che Cameron “ha consegnato un taglio di Avatar 3 la scorsa settimana” e “il taglio era – non scherzo – lungo nove ore. Apparentemente, sta insistendo per fare il VFX per questo taglio… e poi lo ridurrà, piuttosto che capire cosa vuole“, ha aggiunto il prolifico leaker sul podcast di The Hot Mic. Quindi potremmo vedere l’idea rivoluzionaria di Cameron realizzata nei prossimi anni. Anche le persone sui social media erano tutte hanno commentato questa folle quanto fattibile idea di cambiare i tempi del cinema soprattutto nello streaming online. Ricordiamoci che Snyder con Justice League ha realizzato un film di 4 ore.

James Cameron wants to do a film where it has a 6-hour version for streaming and a 2.5-hour version for the theaters "Let's use these platforms in ways that haven't been done before" It's rumored that he turned in a 9-hour cut of #Avatar3 pic.twitter.com/OVaF3z2u3T — Film Facts 🎬 (@Factsonfilm) December 20, 2022

Una persona su Twitter ha dichiarato: “Nove ore sono essenzialmente quanto dura la trilogia de Il Signore degli Anelli in edizione estesa. Li ho guardati in una sola seduta numerose volte, quindi potrei farlo. Ha senso fare un rilascio di durata normale nei cinema e poi fornire due diverse versioni per lo streaming”. Sono stati poi rapidamente commentati da un altro utente di social media: “No, perché non sarebbe redditizio per un progetto come Avatar. Significa avere un film di 2-3 ore che genera un profitto e paga per la versione estesa che può essere venduta a servizi di streaming per entrate aggiuntive. Realizzare un programma televisivo per lo streaming non funzionerebbe finanziariamente“. Era ovvio che ci fossero idee contrastanti, ma per testarne la fattibilità bisogna solo vederlo funzionare.