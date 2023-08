Biopic di Michael Jackson interpretata da suo nipote

Jaafar Jackson, figlio del fratello di Michael e membro dei Jackson 5 Jermaine Jackson, è stato scelto per il ruolo leggendario per la biopic di suo zio Michael. Jaafar è anche conosciuto nel mondo della danza e della musica poiché ha fatto entrambe le cose dall’età di 12 anni. Sebbene non sia famoso come il suo defunto zio, Jaafar si è messo in mostra cantando brani da Marvin Gaye a suoi originali. Quando la produzione di Michael inizierà entro la fine dell’anno, Jaafar affronterà il più grande concerto della sua carriera fino ad oggi. Jaafar ha utilizzato i suoi account sui social media per annunciare la notizia. Su Instagram, il cantante ha scritto: “Sono onorato e onorato di dare vita alla storia di mio zio Michael. A tutti i fan di tutto il mondo, ci vediamo presto“.

Il post di Jaafar è stato riportato dal regista del prossimo film biografico, Antoine Fuqua, che ha scritto: “Orgoglioso di annunciare @jaafarjackson nei panni di Michael, l’evento cinematografico che esplora il viaggio dell’uomo che è diventato il Re del Pop. Prossimamente”. Molti fan e volti famosi si sono rivolti alla sezione dei commenti del post per congratularsi con Jaafar per il suo ultimo concerto.

“Non avrebbero potuto sceglierlo meglio” “Questo è un momento importante, congratulazioni e buona fortuna!” commenti di alcune persone. Nel frattempo, il cugino di Jaafar, TJ Jackson, ha commentato pubblicando anche un messaggio sul proprio account Instagram. “Le parole non possono esprimere quanto sono orgoglioso di mio cugino @jaafarjackson. Il suo talento è infinito e non credo davvero che ci sia una scelta migliore sul pianeta per rappresentare e incarnare l’arte e la persona di mio zio @michaeljackson. Dire che sono eccitato sarebbe un eufemismo. Sono così, così orgoglioso.“

Nella foto pubblicata sia da Jaafar che da TJ, Jaafar indossa un vestito che ricorda indubbiamente quello di suo zio, magari sarà proprio lo stesso. Vanta pantaloni a righe con una maglietta bianca, giacca, cappello e scarpe, il tutto nella posa leggendaria di Michael. All’inizio di questo mese, è stato annunciato che il film biografico Michael sarebbe stato diretto da Antoine Fuqua di Training Day e The Equalizer. La sceneggiatura del film verrà da John Logan, con i co-esecutori John Branca e John McClain che produrranno insieme a Graham King. In una dichiarazione, Fuqua ha detto: “I primi film della mia carriera sono stati video musicali, e sento ancora che la combinazione di film e musica è una parte profonda di ciò che sono. Per me, non esiste un artista con il potere, il carisma, e il puro genio musicale di Michael Jackson. Sono stato influenzato a realizzare video musicali guardando il suo lavoro: il primo artista nero a suonare in alta rotazione su MTV. La sua musica e quelle immagini fanno parte della mia visione del mondo, e la possibilità di raccontare la sua storia sullo schermo insieme alla sua musica è stata irresistibile“.