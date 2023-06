Russell Crowe combatte il demonio come Esorcista del Papa

Questa settimana, la Sony ha lanciato un inquietante trailer de L’esorcista del Papa, uno stravagante esorcismo guidato da Russell Crowe che arriverà nei cinema questa primavera. Il film è tratto dagli scritti di padre Gabriele Amorth, un prete cattolico italiano e rinomato esorcista che ha fondato l’Associazione internazionale degli esorcisti e ha affermato di aver eseguito decine di migliaia di esorcismi nel corso della sua vita. In L’esorcista del Papa, Amorth (Russell Crowe) “indaga sulla terrificante possessione di un ragazzo e finisce per scoprire una cospirazione secolare che il Vaticano ha cercato disperatamente di tenere nascosta“, secondo il comunicato stampa di Sony.

La parte migliore del trailer è la frase di Russell Crowe “Hai un problema con me, parla con il mio capo… il papa“. Un all-timer istantaneo (chi non vorrebbe dirlo ???), è aiutato dal tipico comportamento burbero di Crowe. Non vuoi scherzare con l’esorcista di questo papa. Ci sono altri motivi per pensare che questo film potrebbe essere un momento divertente: L’esorcista del Papa viene dal regista Julius Avery, che ha realizzato il film sugli zombi nazisti sopra la media Overlord (e anche il meno bravo veicolo di supereroi di Sylvester Stallone Samaritan). Overlord è un momento cruento gloriosamente buono che usa i suoi elementi di genere per radicare il pubblico nella storia e quindi sovvertire le loro aspettative, quindi non è un passo avanti pensare che il regista potrebbe realizzare un buon film sull’esorcismo. E se ciò non bastasse, la leggenda italiana Franco Nero, meglio conosciuta come la star di Django, interpreta The Pope (e Ralph Ineson dà la voce al demone).Altri membri del cast sono Daniel Zovatto (Lady Bird), Alex Essoe (The Midnight Club).

L’esorcista del Papa arriva nelle sale il 14 aprile 2023. Se avete intenzione di mettere in discussione la vede dei vostri nonni allora questo è il film giusto, seppur potrebbe questo rafforzarla nel credere che bisogna avere ancora più fede per evitare di ritrovarsi come le vicende del film. Anche se sappiamo che nonostante sia basato sui file di Padre Amorth, il film è volutamente più esagerato per rendere meglio la sensazione di paranormale mista all’orrore di cui ovviamente si fregia. Dunque non prendete alla lettere i fatti seppur vengono da testimonianze reali, ma sappiamo che con i film bisogna dare quel tocco di spettacolarità per funzionare. Questo è il film che probabilmente il mondo del cinema non voleva, ma che segna il ritorno di Russell Crowe nei panni più appropriati possibili per la sua persona, quindi sicuramente sarà voluto.