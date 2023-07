Nicolas Cage rimaneva nel ruolo anche tra le riprese di Reinfield

Il regista dietro Renfield ha rivelato che a Nicolas Cage piaceva rimanere nel personaggio durante le riprese e fuori. La gente si è già scatenata dopo che il trailer del prossimo film di Dracula è uscito mentre Cage sembra straordinario come l’immortale succhiasangue. Dunque nonostante Chris McKay urlasse “taglia” l’attore restava nel ruolo destando sicuramente ilarità nella troupe.

Parlando con Insider, McKay afferma che Nic si è decisamente dedicato a realizzare una performance autentica. “Qualunque scena avessimo girato, sarebbe rimasto al 100% in quell’atteggiamento anche dopo che avessimo smesso di girare. Quindi, se è un po’ gelido nella scena, ne avrà un po’ tra una ripresa e l’altra. Ma comunque pronto per qualunque cosa stessimo facendo“. Qualsisi conversazione avesse avuto direttamente con Nicolas, lui era in tutto e per tutto Dracula. Ma sembra che ci fosse una ragione dietro a questo. “Devi anche ricordare che è coperto dalla testa ai piedi con il trucco e il costume di Dracula, quindi è una cosa diversa. A volte non riusciva nemmeno a piegare molto il suo corpo perché indossava un apparecchio per tutto il corpo. Quindi è Dracula, che voglia essere Dracula o no.” Insomma gli riusciva semplice restando sempre imbacuccato.

Renfield sembra un cruento nella classica storia di Dracula. La sinossi dice: Il lacchè del conte Dracula R. M. Renfield trova una nuova prospettiva di vita nella moderna New Orleans quando si innamora di Rebecca Quincy, un vigile urbano, e decide di opporsi finalmente al suo creatore nella speranza di liberarsi finalmente. della sua servitù.

Ci sono stati innumerevoli film su Dracula e molti attori hanno interpretato il personaggio iconico. Ma Cage spera che questa sarà una nuova interpretazione del vampiro rivelando a Variety “Ho esaminato alcune cose che sono state fatte prima e fatte bene e ho scelto quello che mi piaceva dei Dracula che hanno funzionato. Poi, ho cercato di superarlo e trovare qualcosa di nuovo da fare con ciò che ho imparato.” Il personaggio di Reinfield è stato migliorato ed ha aggiunto “Di solito quando vedi Renfield nei film, è ritratto in una sorta di modo grottesco. Nick è un attore molto affascinante, bello, elegante, divertente e spiritoso. Quindi questa è una versione unica”. Renfield non uscirà nei cinema fino al mese prossimo, quindi non sappiamo ancora come lo riceveranno gli spettatori. Ma Cage spera di fare un film prequel per esplorare le origini del personaggio.