Super Mario Bros. supera il miliardo di incassi al cinema

Il film di Super Mario Bros. ha ufficialmente incassato oltre 1 miliardo di dollari USA (908 milioni di €) a livello globale. Il film animato al computer che segue il franchise di Mario di Nintendo è diventato il film di maggior incasso dell’anno, superando Ant-Man and the Wasp: Quantumania e John Wick: Chapter 4.

Secondo The Hollywood Reporter, il film dell’idraulico italiano più famoso al mondo è il decimo film d’animazione a superare la soglia del miliardo di dollari e il primo film d’animazione a farlo dai tempi pre-pandemia. Il film è diventato anche il film d’animazione di maggior incasso della Universal subito dopo Minions: The Rise of Gru, che ha incassato 369,7 milioni di dollari al botteghino e il terzo film della Universal dopo Jurassic World e E.T. L’extraterrestre. È anche il settimo film più grande dello studio a livello globale, dopo aver sconfitto Jurassic World Dominion e Cattivissimo me. Il film doppiato in originale da Chris Pratt ha avuto un buon inizio dopo aver generato circa un centinaio di milioni di dollari in tutto il mondo il primo giorno. Per mettere le cose in prospettiva, il film di Super Mario Bros. è stato superato dall’incasso del primo giorno del dramma sportivo Air, che ha aperto lo stesso giorno con 3,2 milioni di dollari, secondo Variety.

In un’intervista con ScreenRant, il CEO di Illumination Chris Meledandri ha affermato che la collaborazione tra Nintendo e Illumination è stata “davvero gratificante” e ha accennato alla possibilità di “lavorare di nuovo insieme” aggiungendo che “Siamo così concentrati in questo momento su questo film, fino a mercoledì, e su come il pubblico interagisce con il film. Nintendo e Illumination hanno avuto una collaborazione davvero gratificante. Il signor Miyamoto e i suoi colleghi mi hanno invitato a far parte del consiglio di amministrazione di Nintendo e stiamo lavorando insieme al futuro con me in tale veste. Ma è difficile per noi parlare di qualsiasi altra cosa in questo momento“. Qui si parlerà sicuramente già di sequel.

Ma nonostante la notevole quantità di denaro che arriva, ciò non ha impedito ai critici di fare una panoramica del film, poiché ha ottenuto un triste 59% su Rotten Tomatoes. Lo scrittore di MiamiArtZine Ruben Rosario ha definito il film “una storia a metà non è molto divertente“, mentre Wendy Isle per The Guardian gli ha dato una stella, definendolo un “pasticcio pigro e animato“. Tuttavia, Peter Travers di ABC News ha affermato che il film è pensato princiapalmente per bambini ma può tranquillamente essere apprezzato anche dagli adulti. Probabilmente l’incasso è indubbiamente dovuto alla storia di Super Mario.