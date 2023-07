Alcuni dei momenti più bui nei film anni 90 per bambini

Harry (Danny DeVito) vende un’auto alla signora Trinciabue (Pam Ferris) in cambio dell’iscrizione della figlia di Harry Matilda (Mara Wilson) alla scuola di Trinciabue. Quando Trinciabue scopre che l’auto è difettosa, il dispotico preside se la prende con Matilda mettendola nello strozzatore. Chi si trova all’interno dello strozzatore deve restare completamente immobile per evitare le numerose punte di metallo puntate al centro. Trunchbull essenzialmente mette i bambini in errore in isolamento all’interno di una fanciulla di ferro improvvisata. Anche in un film fantasy pieno di scene del genere per bilanciare il suo tono comico generale, il soffocamento si distingue ancora come un momento incredibilmente oscuro nascosto in un film per bambini degli anni ’90.

Molti ricordano la morte di Mufasa (James Earl Jones) per mano di Scar (Jeremy Irons) come il momento più oscuro de Il re leone. Tuttavia, la maggior parte degli spettatori potrebbe non essere consapevole del fatto che le iene che marciano all’unisono durante la canzone di Scar “Be Prepared” sono in realtà basate su un film di propaganda nazista del 1935, Triumph of the Will. Il concetto è iniziato con uno schizzo dello staff di The Lion King Jorgen Klubien che ritrae Scar come Adolf Hitler (tramite Business Insider). Dallo schizzo di Klubien, i registi Roger Allers e Rob Minkoff hanno sviluppato le scene di “Be Prepared” basate sul famigerato film nazista, rendendolo un momento oscuro nascosto in un film per bambini degli anni ’90.

Per volere del Gran Visir Jafar (Jonathan Freeman), le guardie del palazzo catturano Aladdin (Scott Weinger) dopo che Aladdin ha portato a casa la principessa Jasmine (Linda Larkin). Dopo che Jafar dice alle guardie di “assicurarsi che non venga mai trovato”, legano i piedi di Aladdin a una pesante palla di metallo e una catena e lo gettano in mare. Uno dei momenti più incredibilmente oscuri nascosti nei film per bambini degli anni ’90, la tentata esecuzione in mare di Aladdin ricorda molto le scarpe di cemento. Sebbene questo brutale metodo di annegamento sia stato reso popolare dai film sulla mafia, ci sono state segnalazioni di esecuzioni nella vita reale eseguite in modo simile, probabilmente ispirate ai film di gangster o questa scena morbosa in Aladdin.

La maggior parte del pubblico ricorda la rivelazione della cabala mutante di giocattoli deformi di Sid (Erik von Detten) come il momento più oscuro dell’iconico film per bambini. Tuttavia, il vero momento più oscuro di Toy Story arriva dopo che Woody (Tom Hanks) e Buzz Lightyear (Tim Allen) sono fuggiti dalla stanza di Sid, quando Buzz vede uno spot televisivo e si rende conto di essere solo un giocattolo di plastica. Questo porta Buzz ad accettare quasi il suo destino quando Sid lo lega a un razzo per morire. Pochi momenti incredibilmente oscuri nascosti nei film per bambini degli anni ’90 sono sconcertanti come la crisi esistenziale di Buzz, soprattutto considerando l’implicazione che tutti i giocattoli nell’universo del film hanno attraversato lo stesso vicolo cieco filosofico.