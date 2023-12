Spider-man: dopo 13 film ecco i gadget che mancano

In una bizzarra svolta, la Marvel Comics vede la coscienza di Otto Octavius, alias Doctor Octopus, entrare nel corpo di Peter Parker. Invece di compiere crimini orribili, il cattivo si propone di dimostrare che può essere uno Spider-Man migliore di quanto Peter sia mai stato. Ha messo a frutto il suo intelletto scientifico, creando, tra gli altri strumenti, gli Spider-Bot. Questi robot autonomi potrebbero essere la creazione di uno dei migliori cattivi di Spider-Man, ma sono sopravvissuti al suo tempo come Spider-Man. Con la capacità di hackerare, rintracciare i nemici, accedere istantaneamente alle informazioni e altro ancora, Peter potrebbe aver bisogno di un aiuto extra come questo ora che è veramente solo nell’MCU.

Le particelle Pym sono ben consolidate sul grande schermo, ma anche Peter Parker ha particelle che portano il suo nome. Questi impressionanti frammenti di energia sono legati alla creazione dell’universo e, secondo Reed Richards dei Fantastici Quattro, continueranno a diventare più forti man mano che l’universo si espande. Un eroe, Alpha, ottiene i suoi poteri da Parker Particles, utilizzando solo una frazione della loro forza con grandi risultati. È facile capire perché queste particelle non sono ancora apparse nell’azione dal vivo. Sono a un livello di potenza molto superiore a quello che i film di Spider-Man hanno affrontato finora e non si adatterebbero bene alla maggior parte delle storie classiche di Spider-Man.

Alcuni supereroi sono noti per veicoli iconici, mentre altri semplicemente non sembrano una scelta naturale. La Spider-Mobile di Spider-Man rientra decisamente in quest’ultima categoria. C’è qualcosa di meravigliosamente scadente e in linea con i classici fumetti su Spider-Man che va in giro in un buggy, ma non sorprende che non sia passato al live-action. Un’auto non ha molto senso per un eroe che può girare senza sforzo per le strade della città, ma una versione vivente dell’amico di nome Peter Parkedcar appare in modo esilarante come una delle tante varianti in Across the Spider-Verse.

Peter ha indossato diversi memorabili costumi di Spider-Man nel corso dei suoi decenni di film e fumetti, ma la maggior parte di essi non si qualifica come gadget. Tuttavia, la tuta Big Time racchiude abbastanza tecnologia e mostra funzioni sufficientemente specifiche per qualificarsi. L’abito, che è tutto sul retro e si illumina di rosso o verde, combina idee tratte dal lavoro di Tony Stark e Hank Pym, e ogni colore rappresenta una modalità diversa. Il bagliore rosso consente alla tuta di smorzare qualsiasi attacco basato sul suono, mentre il verde offre un’invisibilità quasi completa. Con Peter che sembra allontanarsi da Stark Tech nel MCU, la causa probabilmente non apparirà presto.