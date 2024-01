Pierce Brosnan rischia la prigione per un disguido a Yellowstone

L’attore di James Bond Pierce Brosnan potrebbe finire dietro le sbarre dopo aver infranto una regola durante una visita al Parco Nazionale di Yellowstone. Oltre ad essere attore e produttore, Brosnan si descrive su Instagram come pittore e ambientalista. Tuttavia, la star di Hollywood, a quanto pare, non ha prestato attenzione ad alcune regole a tutela dell’ambiente quando si è recato in visita a Yellowstone, nel Wyoming, il 1° novembre. Di conseguenza, è stato colpito con due regali di Natale in ritardo sotto forma di citazioni.

Secondo i documenti depositati presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del Wyoming, Brosnan sarebbe stato sorpreso ad avventurarsi fuori dai sentieri designati mentre andava a visitare il parco, noto per le sue caratteristiche idrotermali e geologiche. I dettagli esatti sulla visita di Brosnan al parco non sono stati rilasciati, ma il settantenne è stato accusato di “viaggio a piedi in tutte le aree termali e all’interno dello Yellowstone Canyon confinato ai sentieri“, nonché di “violazione delle chiusure e uso limiti‘.” Yellowstone incoraggia i visitatori a rimanere sempre sui percorsi designati, come spiega il suo sito web: “Rimani su passerelle e sentieri nelle aree termali. Le sorgenti termali hanno ferito o ucciso più persone a Yellowstone di qualsiasi altra caratteristica naturale”. Il sito aggiunge che passerelle e sentieri sono progettati per “proteggere voi e le delicate formazioni termiche. L’acqua nelle sorgenti termali può causare ustioni gravi o mortali, e l’acqua bollente è alla base della maggior parte della crosta sottile e fragile attorno alle sorgenti termali. Le temperature alle sorgenti di Mammoth Terraces salgono abitualmente a 70°C.”

Entrambe le citazioni di Brosnan sono considerate reati minori, ma sono punibili fino a sei mesi di carcere e con una multa fino a $5.000. Nel 2021, una donna del Connecticut è stata incarcerata per sette giorni e colpita da una multa di $2.000 dopo aver lasciato la passerella e essersi avvicinata alle termiche. È stata anche bandita da Yellowstone per due anni. Oltre a incoraggiare le persone a rimanere sui sentieri, Yellowstone mette in guardia i visitatori dal toccare le caratteristiche termiche o il deflusso; nuotare o immergersi nelle sorgenti termali e lanciare oggetti nelle sorgenti termali o in altre strutture idrotermali. A seguito delle citazioni, Brosnan è stato condannato a comparire presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Mammoth, nel Wyoming, il 23 gennaio 2024. L’attore era nel Wyoming in ottobre, poco prima della sua presunta cattiva condotta al parco, per girare il suo prossimo film The Unholy Trinity in cui recita accanto a Samuel L. Jackson, Brandon Lessard e Ethan Peck.