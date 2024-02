The Ministry Of Ungentlemanly Warfare: la commedia che vorrai vedere

Il trailer di The Ministry of Ungentlemanly Warfare è finalmente arrivato. L’attesissimo film di Guy Ritchie vanta un cast stellare, tra cui Henry Cavill, Alex Pettyfer, la star di Reacher Alan Ritchson e Henry Golding. E se l’enorme cast non bastasse ad attirarti, The Ministry of Ungentlemanly Warfare arriva dal produttore di Top Gun: Maverick e Pirati dei Caraibi.

Basato su una storia vera, la breve ma dolce sinossi del film recita: “L’esercito britannico recluta un piccolo gruppo di soldati altamente qualificati per colpire le forze naziste dietro le linee nemiche durante la seconda guerra mondiale”. Il film prende spunto dal libro di Damien Lewis “The Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill’s Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops” e no, non intendiamo il ragazzo di Homeland. Ritchie e Cavill hanno già lavorato insieme in The Man from U.N.C.L.E del 2015, che vanta un ammirevole punteggio di pubblico del 73% su Rotten Tomatoes. Dopo la pubblicazione del trailer, i fan del cinema hanno espresso il loro entusiasmo per l’uscita di aprile di The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

Il film si è concluso nell’aprile 2023, spingendo l’attore Cavill a scrivere un lungo post sui social media. Condividendo uno sguardo dietro le quinte del film, la star di Argylle ha scritto: “Questo è tutto! I miei giorni in Ungentlemanly Warfare sono finiti. È un giorno triste. Farò eco ai sentimenti dei miei co-protagonisti e canterà le lodi della nostra intrepida troupe. È raro incontrare una squadra così motivata, dedita e impegnata nella narrazione.” Continuando a parlare entusiasticamente di Ritchie, Cavill ha continuato: “Quella spinta e dedizione sono intensificate solo dall’avere un leader come Guy Ritchie. La sua capacità di tessere storie e creare personaggi potrebbe non essere seconda a nessuno, e lui la brandisce come se fosse magia.”

Il co-protagonista Alex Pettyfer ha risposto al post: “Ti voglio bene fratello, grazie per le gentili parole. Uno dei più grandi onori dopo il tuo esempio“. Altrove, Alan Ritchson è entusiasta dell’etica lavorativa dell’ex star di Superman. “Henry è sempre stato il primo a entrare e l’ultimo a uscire, non si è mai lamentato una volta, anche in mezzo a condizioni difficili (sia dentro che fuori dal set, a volte). Si è presentato pronto a lavorare ogni singolo giorno e non si è mai lamentato di aspettare se gli fosse stato chiesto di farlo“, ha continuato il favorito di Fast X. The Ministry of Ungentlemanly Warfare uscirà nei cinema il 19 aprile.