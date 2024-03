Drea de Matteo afferma che OnlyFans le ha salvato la vita economica

La star dei Soprano Drea de Matteo ha elogiato OnlyFans per averle “salvato la vita” dopo averle permesso di estinguere il mutuo. L’anno scorso la 52enne ha creato un account sul servizio di abbonamento per adulti, cosa che inizialmente era riluttante a fare. Alla fine la De Matteo si è unito a OnlyFans dopo che il suo rifiuto di farsi un vaccino contro il Covid-19 le è costato lavori di recitazione e l’ha lasciata con solo $10 sul suo conto bancario. Ora, l’attrice ha rivelato che le sue foto audaci sono state così redditizie che è stata in grado di estinguere il mutuo e persino di avviare un’attività in proprio. Con così poco sul suo conto in banca, de Matteo si vedeva in una situazione difficile perché non poteva permettersi la somma astronomica che doveva ai collezionisti.

Parlando al DailyMail, ha detto: “Ci ha salvato. OnlyFans mi ha salvato la vita, al 100%. Non posso credere di dirlo, ma ci ha davvero salvato. Chiunque voglia condannarmi e umiliarmi, lo faccia. Spero solo che non ti ritroverai mai nella posizione in cui mi trovavo io, dovendo prendermi cura di due bambini piccoli. Ha salvato la mia casa per molti anni, cosa molto importante per noi. E oltre a tutto ciò, mi ha dato abbastanza soldi per avviare e finanziare ULTRAFREE.” Ha aggiunto de Matteo “Mi hanno pignorato e la mia casa si era allagata, quindi stavo cercando di vendere la casa velocemente. Volevo provare a venderlo prima che me lo prendessero. Allo stesso tempo, ho perso mia madre, e l’altra mia mamma, che soffre di demenza, aveva finito i soldi per la sua badante. Non sapevo come andasse a finire.”

Tuttavia, una volta che l’attrice ha iniziato a pubblicare post su OnlyFans, non passò molto tempo prima che iniziasse a guadagnare mega dollari. Ha ricordato: “Continuavo a pubblicare altre foto. Ero tipo, santo cielo. In cinque minuti, sono stata in grado di ripagare la Compass Real Estate che ha mantenuto la vendita della mia casa“. Inizia ad amare OnlyFans e mentre de Matteo aveva preoccupazioni iniziali su OnlyFans, ha iniziato a divertirsi pubblicando sulla piattaforma. “È bello vedere quelle foto. Potrebbero essere ritoccati qua e là, ma la verità è che mi filmano in diretta mentre facciamo il servizio fotografico, così i fan possono vedere lo svolgimento del servizio fotografico in tempo reale. Per la maggior parte ho un bell’aspetto, e la parte migliore è che divento più pesante. Non ho un bell’aspetto nelle foto se sono magro. Prima del servizio fotografico, posso mangiare e mangiare. Io ingrassare per avere un aspetto migliore.“