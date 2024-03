Robert Downy Jr dalla prigione all’Oscar

L’ultimo risultato di Robert Downey Jr. sarà probabilmente uno dei più memorabili in quanto rappresenta il percorso che ha fatto. Se fossi cresciuto guardando Robert Downey Jr. tra la metà e la fine degli anni 2000, saresti perdonato per aver pensato che fosse sempre stato un attore superstar globale. Ha conquistato il cuore di molti in due dei suoi ruoli più iconici come Tony Stark, A.K.A Iron Man e Sherlock Holmes, e chi potrebbe dimenticare il suo ruolo in Tropic Thunder come un tizio che interpreta un tizio travestito da un altro tizio. La sua carriera di attore sembrava raggiungere un crescendo durante la cerimonia degli Academy Awards di quest’anno, quando ha vinto il suo primo Oscar come miglior attore non protagonista, interpretando Lewis Stauss nel film biografico di Christopher Nolan Oppenheimer.

Tuttavia, Downey Jr. non ha sempre avuto così tanto successo. Per coloro che erano a conoscenza del suo lavoro negli anni ’80 e ’90, molti avevano considerato il giovane attore una persona marcia. Tra la metà degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, Downey è stato arrestato più volte per accuse relative al suo uso di droga e alla dipendenza. Aveva ripetutamente seguito programmi di trattamento della droga per la sua dipendenza da cocaina, eroina e marijuana. Downey ha anche spiegato che era dipendente dalle droghe da quando aveva otto anni e le aveva fatte anche con suo padre mentre cresceva. Dopo aver saltato un test antidroga richiesto nel 1999, l’attore è stato persino condannato a tre anni di prigione e sembrava che le cose stessero andando tutto male.

Tuttavia, dopo aver trascorso quasi un anno nella struttura e nello stato per il trattamento dell’abuso di sostanze della California, Downey è stato liberato e sembrava determinato a rimettere in carreggiata la sua vita. L’attore ha fatto proprio questo e ha continuato a recitare in alcuni dei suoi migliori lavori, ottenendo finalmente il premio di recitazione più ambito. Molti sui social media lo hanno definito il “riscatto di una vita” e una testimonianza di ciò che si può ottenere con la perseveranza.

Durante il suo discorso di accettazione, Downey ha anche accennato al suo passato travagliato e ha comunque ringraziato coloro che hanno creduto in lui. “Vorrei ringraziare la mia terribile infanzia e l’Accademia, in quest’ordine“, ha scherzato. Poi ha aggiunto: “Vorrei ringraziare la mia veterinaria, volevo dire la moglie, Susan Downey. Ha trovato me, un animale domestico ringhiante salvato, e mi ha riportato in vita. Ecco perché sono qui. Grazie.“