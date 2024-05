Furiosa sbanca al box office ma non eguaglia Fury Road

Furiosa: A Mad Max Saga è il numero 1 al botteghino mondiale nel fine settimana di apertura. Il film è il quinto capitolo della serie, con il regista George Miller che dirige un prequel di Fury Road con Anya Taylor-Joy nei panni di una versione più giovane del personaggio del titolo originariamente interpretato da Charlize Theron. The Furiosa: A Mad Max Saga al botteghino ha avuto un inizio lento nel mercato interno, gareggiando testa a testa con The Garfield Movie per il titolo n.1 del fine settimana del Memorial Day con un incasso lordo previsto di circa 31 milioni di dollari al momento della stesura di questo articolo.

Secondo Variety, Furiosa ha almeno ufficialmente conquistato il primo posto al botteghino mondiale, anche se questo è stato potenzialmente influenzato dal fatto che Garfield è già presente in vari mercati internazionali dall’inizio di maggio. Su 75 paesi diversi, il film Mad Max ha accumulato 33,3 milioni di dollari, portando il suo bottino mondiale nel fine settimana di apertura a un tiepido 58,9 milioni di dollari . Poiché il Memorial Day non influisce sui mercati esteri, questo totale di 3 giorni dai territori internazionali probabilmente non riceverà un enorme impulso lunedì.

Nonostante il basso livello lordo del fine settimana di apertura, è troppo presto per cancellare l’uscita di Furiosa: A Mad Max Saga. Anche l’originale Fury Road ebbe un inizio un po’ mediocre, ma alla fine crebbe fino a raggiungere un incasso di quasi 400 milioni di dollari prima di aumentare considerevolmente il suo profilo vincendo sei Oscar all’inizio dell’anno successivo e diventando ampiamente considerato un classico moderno del cinema d’azione. Questi numeri mostrano che, nonostante il cast di Furiosa di, tra cui Taylor-Joy e Chris Hemsworth, promuovono il film, l’uscita ha ancora il suo bel da fare al botteghino . In genere, i cinema trattengono la metà della vendita dei biglietti, il che significa che i film devono recuperare il doppio del budget di produzione solo per raggiungere il pareggio, senza tenere conto dei costi di pubblicità e marketing che potrebbero essere stati sostanziali per questa uscita in franchising. Ciò significa che il film Mad Max probabilmente dovrà guadagnare molto più di 336 milioni di dollari solo per ottenere un profitto, per non parlare di essere considerato un successo.

Il fatto che l’uscita internazionale di Furiosa: A Mad Max Saga non gli abbia fornito la stessa spinta di Fury Road potrebbe essere un segnale negativo. Se continua sullo stesso percorso rispetto a quello della puntata precedente, potrebbe essere sulla buona strada per guadagnare un deludente totale lordo mondiale vicino a $204 milioni. Tuttavia, potrebbe essere in grado di accelerare nelle prossime settimane, considerando che il punteggio del pubblico di Rotten Tomatoes è finora il migliore del franchise, il che significa che potrebbe avere un enorme boom di passaparola in arrivo.