The Penguin col nuovo trailer mostra la parte…

Lo spin-off di Batman del 2024, The Penguin, ha pubblicato un nuovo trailer, a dimostrazione che lo show televisivo continua la parte migliore del primo. Il trailer di The Penguin ha dettagliato molto sulla storia dello spin-off, incluso lo spostamento della sequenza temporale oltre il film del 2022 che mostra una Gotham City sott’acqua. Guidato da Colin Farrell, il cast di personaggi di Il Pinguino è incentrato sullo squallido mondo sotterraneo dell’iconica location della DC Comics mentre racconta il prossimo capitolo della cosiddetta The Batman Saga.

Sebbene Batman possa essere assente ne Il Pinguino, il tono del trailer evoca il film originale. Ciò ha molto senso, considerando che lo sceneggiatore e regista di The Batman Matt Reeves ha contribuito alla creazione dello spin-off dello spettacolo. Dai trailer, è chiaro che Reeves sta stabilendo questa sezione del multiverso DCU sotto l’ombrello di Elseworlds, raccontando una saga interconnessa incentrata su Batman che continua con la storia di The Penguin. Al di là delle chiare linee narrative, tuttavia, il trailer di The Penguin chiarisce che lo spettacolo continua l’elemento migliore di The Batman.

Immediatamente, uno degli aspetti più straordinari di The Batman è stata la rappresentazione di Gotham. Il monologo di apertura mostrava Gotham in tutta la sua gloria oscura, triste e gotica. Ciò ha catturato l’atmosfera secondo cui Gotham è diversa da qualsiasi città del mondo reale e ha trasmesso la squallida città in un modo in cui altri franchise di Batman, in particolare la trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, non hanno fatto. In quei film, Gotham sembrava una normale città terrestre, da New York a Chicago. Lo stesso non si può dire per la location di The Batman, che faceva sembrare Gotham un luogo che non sarebbe mai esistito nella vita reale.

Con il trailer di The Penguin , questa rappresentazione continua. Dalle riprese iniziali delle location di The Batman come il Municipio o la caffetteria dell’Enigmista alle icone della DC Comics come Arkham Asylum, il Penitenziario di Blackgate e l’iconico skyline della città del primo film, The Penguin traduce perfettamente la Gotham di Reeves in TV. Nonostante sia un po’ più radicato di The Batman a causa della sua storia in stile Soprano , The Penguin si sta versando nell’universo del primo grazie al design unico e fantastico di Gotham City.