Thunderbolts presentato al SDCC 2024 per Marvel

Thunderbolts* riunisce Bucky Barnes, Yelena Belova, John Walker, Ghost, il Guardiano Rosso e Valentina Allegra de Fontaine come il primo film di squadra sui cattivi del MCU. I fan hanno visto Fontaine apparire nei film e nelle serie dell’MCU per mettere insieme questa squadra, ma sono ancora all’oscuro delle sue vere intenzioni. Questa squadra ricorda da vicino i Dark Avengers della Marvel Comics, ma solo il tempo dirà se questa è la direzione che il MCU li sta portando.

Anche se l’asterisco dopo il titolo è ancora un mistero, durante il panel Marvel dell’SDCC 2024 presso la Hall H è stato mostrato un filmato esclusivo che ha fatto vacillare i fan. Lewis Pullman e Geraldine Viswanathan si sono ufficialmente uniti al cast rispettivamente nei panni di Bob e Mel, ma sicuramente c’è di più nei loro ruoli oltre a questo. Si sospetta fortemente che Pullman interpreterà Sentry, il cui vero nome è Bob, e che Viswanathan interpreterà Melissa Gold, conosciuta anche come Songbird. Gli spettatori scopriranno la verità quando Thunderbolts* arriverà nei cinema il 2 maggio 2025. Il cast descrive in dettaglio in che modo questa squadra differisce dagli Avengers, mentre il regista Jake Schreier parla di come riunire tutte queste persone di talento per un film. E questo è il botta e risposta al panel del San Diego Comi-Con:

Come si confronta con gli Avengers e qual è la differenza dinamica?

David Harbour: Noi non siamo i bravi ragazzi. Non siamo capaci come Capitan America o responsabili. Non arriviamo in orario, cose del genere. La puntualità non è il nostro punto forte.

Sebastian Stan: L’impulsività lo è!

Wyatt Russell: E la reattività.

David Harbour: La capacità di portare a termine le cose è; infrangere le regole lo è. Siamo una specie di eroi completamente nuova, direi. Non esistiamo ancora nel MCU. Penso che siamo una nuova evoluzione di qualcosa. Non so se sia un bene o un male, ma è unico.

In che modo direste che la squadra dei Thunderbolts differisce dagli Avengers?

Julia Louis-Dreyfus: I Thunderbolts sono un gruppo grintoso di perdenti. Tipo, perdenti super-duper. E questa è proprio una differenza.

Lewis Pullman: Questa è la vera differenza. Pensi che questo sia il fondo dei perdenti, ma c’è un intero seminterrato qui sotto, ed è lì che risiedono i Thunderbolts.

Quando hai giocato a Ghost per la prima volta, pensavi che saresti tornato?

Hannah John-Kamen: Sai cosa? In realtà, quando ho giocato a Ghost per la prima volta, ricordo il finale che non riuscivamo a vedere per un po’. Quindi non sapevo nemmeno cosa sarebbe successo con Ghost alla fine. Ma poi quando finalmente abbiamo girato la fine, e la fine era la fine, ho pensato: “Okay, quindi lei è qui. Non è andata da nessuna parte“. Voglio dire, sono così fortunato. Quanto sono fortunato a tornare in questo film con i miei colleghi attori, personaggi che ammiro, adoro e da cui mi ispiro? E con questo incredibile regista. Sì, sono così fortunato.

Com’è poter avere un gruppo così iconico e straordinario di persone provenienti da film diversi messi insieme?

Jake Shreier: Voglio dire, solo il cast! Dimentica gli altri film [e guarda] tutte le loro abilità. Avere un cast del genere? Non lo capisci mai. Se riuscissi ad ottenerlo una volta nella tua carriera, saresti straordinariamente fortunato. Mi sentivo così ogni giorno, ed è stato semplicemente fantastico vederli così entusiasti di dare una nuova svolta a tutti i loro personaggi e non solo funzionare con il pilota automatico con quello che erano, ma sapere che [sono] in un nuovo storia e una storia che dovrebbe reggere da sola. Riescono a creare qualcosa di nuovo insieme a quel personaggio e ad aggiungergli nuovi lati. Ogni giorno lo guardavo e dicevo: “Sì, è magico”. E niente di tutto questo funziona senza quello che fanno. Di tutti gli effetti speciali, e abbiamo fatto molte cose pratiche, l’effetto più grande è quello che riescono a fare con i loro volti, le loro emozioni e ciò che apportano.