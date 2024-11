Il Mago di Oz: fan scioccati dal dietro le quinte

Con Wicked ora nei cinema, i fan non vedevano l’ora di dare un’occhiata all’originale Mago di Oz, solo per rendersi conto delle storie oscure legate alla produzione. Il Mago di Oz del 1939 potrebbe essere un classico amato da molti, ma non tutti conoscono i numerosi problemi attraversati dal film. Sebbene sia difficile immaginare come venga realizzato un film adesso, sembra certamente che sia stata una lotta difficile agli albori del settore.

Diversi attori del film si sono infortunati, inclusa la protagonista del film, Judy Garland, che aveva solo 16 anni quando portò Dorothy sugli schermi. Alcuni fan sono arrivati ​​al punto di dire che il film è in realtà “maledetto”, a causa dei molteplici incidenti accaduti. Nel 1939 non esisteva alcun trucco SFX, quindi Buddy Ebsen, che interpretava l’Uomo di Latta, era dipinto con pura polvere di alluminio. Anche se questo potrebbe non sembrare un grosso problema, c’è una ragione per cui i truccatori, o chiunque altro, non lo fanno più. È stato essenzialmente avvelenato dal cosiddetto trucco ed è stato ricoverato in ospedale solo nove giorni dopo l’inizio delle riprese. Gli è stato chiesto di sedersi sotto una tenda ad ossigeno per riprendersi dall’avvelenamento..

Anche Margaret Hamilton, che interpretava la malvagia strega dell’Ovest, aveva problemi legati al trucco. Dopo che gli artisti hanno usato il rame come parte della sua pittura per il viso, ha subito ustioni. La produzione ha dovuto affrettarsi a toglierlo per assicurarsi che non penetrasse nelle sue ferite. Sebbene questi problemi possano essere attribuiti a miopia o addirittura a ignoranza, i problemi che circondano la Garland sono meno indulgenti. L’attrice ha affermato che lo studio l’ha costretta a prendere farmaci che sopprimono la crescita per mantenere il suo aspetto giovane e magro, e secondo quanto riferito le hanno imposto restrizioni sul peso.

All’attrice è stato fortemente consigliato di prendere delle “pillole stimolanti” per far fronte alle lunghe giornate di riprese, che consistevano essenzialmente in barbiturici e anfetamine. Quando divenne adulta, lottò contro un disturbo alimentare e la dipendenza dalla droga. Ha anche tentato più volte di togliersi la vita. Morì tragicamente per overdose accidentale il 22 giugno 1969, a soli 47 anni. Aljean Harmetz, ex corrispondente di Hollywood del New York Times e autore di The Making of Il Mago di Oz, spiegò che “le star e gli attori minori erano servitori a contratto degli studios. Se fosse stata una ragazzina normale, le sarebbe stato permesso di frequentare una scuola normale e di non entrare nel settore finché non fosse diventata adulta. Dubito che la tragedia che è diventata la sua vita nei suoi ultimi anni sarebbe accaduta.”