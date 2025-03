In uscita Ne Zha 2 anche qui in Italia: alcune anticipazioni

Tra i film d’animazione c’è un prodotto cinese che sta infrangendo qualsiasi record e che si appresta ad approdare anche nelle nostre sale cinematografiche. Stiamo parlando di Ne Zha 2, blockbuster cinese che è ha avuto modo di diventare un vero e proprio fenomeno cinematografico.

Dopo infatti esser diventata la produzione animata più remunerativa di sempre, ecco che ha avuto modo di far parte della top ten dei maggiori incassi di tutti i tempi, rompendo quell’egemonia hollywoodiana che da tempo apparteneva ai film di animazione e non solo.

Cosa sappiamo oggi su NeZha 2

Attualmente Ne Zha 2 è riuscito a posizionarsi al sesto posto di questa importante classifica che riguarda il mondo degli incassi cinematografici, dove ritroviamo film che hanno fatto la storia come Avatar, Avatar – La Via dell’Acqua, Avengers: Endgame, Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della forza e Titanic.

Questo insomma fa ancora ben capire il successo di questo film d’animazione cinese, considerando come Ne Zha 2 sia attualmente uscito solo in Cina e in America. Numeri che fanno davvero impressione e che possono proiettare questa pellicola tra quelle più viste in assoluto. A tal proposito, come comunicato nelle ultime ore, Trinity CineAsia è riuscita ad aggiudicarsi i diritti di distribuzione cinematografica del film animato in 37 paesi d’Europa.

Approfondendo ancora di più la questione, i primi paesi europei che avranno modo di mettere in programmazione Ne Zha 2 saranno il Regno Unito e l’Irlanda a partire dal 21 marzo, con le anteprime che sono invece fissate per il 14 marzo. Diretto dal regista Yang Yu, più che altro noto come Jiaozi, Ne Zha 2 non è altro che un sequel diretto del primo capitolo arrivato nei cinema nel 2019 ed è basato sul romanzo cinese del sedicesimo secolo Fengshen Yanyi, traducibile come “la canonizzazione degli dei” scritto durante la dinastia Ming.

Per quanto riguarda la trama, qui l’intera vicenda si focalizza su Ne Zha, un bambino nato sotto l’influsso di una maledizione che lo vuole destinato a portare caos e distruzione. Ne Zha è infatti la reincarnazione di un demone e, nonostante i genitori temano la sua natura innata, questo decide di forgiare il proprio cammino da solo non accettando quello a cui sembra apparentemente destinato.

Il giovane protagonista intraprenderà quindi un viaggio alla ricerca del riscatto, determinato a diventare un eroe. Una storia che ha appassionato tantissimi spettatori e che ben presto vedremo anche in Italia, per ora non è stata però ancora annunciata la data d’uscita nel nostro Paese.