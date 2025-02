Film in uscita su Netflix a febbraio 2025: non solo a tema San Valentino

Chi pensa che i film in uscita su Netflix a febbraio 2025 siano solo a tema San Valentino si sbaglia di grosso. Netflix si prepara a celebrare San Valentino, e non solo, con un ricco catalogo di film e serie TV romantiche nel febbraio 2025. Tra i titoli più attesi spiccano la serie italiana “Storia della mia famiglia” con Eduardo Scarpetta e il film campione d’incassi di Paolo Sorrentino, “Parthenope”.

Analizziamo serie e film in uscita su Netflix a febbraio 2025

Insomma, l’approfondimento di oggi si concentra su serie e film in uscita su Netflix a febbraio 2025, partendo dal presupposto che la piattaforma non si concentrerà solo sulle storie d’amore, andando ben oltre il tema San Valentino.

Serie TV

Apple Cider Vinegar (dal 6 febbraio): Esplora i lati oscuri del mondo del benessere.

Il colore delle magnolie (stagione 4, dal 6 febbraio): La serie amatissima dai fan torna con nuovi episodi.

Cobra Kai (stagione 6, dal 13 febbraio): Gli appassionati di karate non possono mancare questo appuntamento.

Love is blind (stagione 8, dal 14 febbraio): Nuove dinamiche amorose e colpi di scena nel celebre reality show.

Valeria (stagione 4, dal 14 febbraio): La serie spagnola torna con nuove avventure.

Storia della mia famiglia (dal 19 febbraio): La serie italiana con Eduardo Scarpetta, Vanessa Scalera, Massimiliano Caiazzo e Cristiana Dell’Anna.

Zero day (dal 20 febbraio): Una serie thriller da non perdere.

Running Point (dal 27 febbraio): Una nuova serie tutta da scoprire.

Film

Kinta pregnant (dal 5 febbraio): Una commedia romantica per iniziare il mese all’insegna del buonumore.

Parthenope (dal 6 febbraio): Il film di Paolo Sorrentino, campione di incassi, arriva su Netflix.

Love again (dall’11 febbraio): Un’altra commedia romantica perfetta per San Valentino.

The witcher: le sirene degli abissi (dall’11 febbraio): Un film d’animazione per gli amanti del fantasy.

Mission impossible – dead reckoning parte 1 (dal 12 febbraio): Per chi ama l’azione e le avventure adrenaliniche.

La dolce villa (dal 13 febbraio): Un film romantico ambientato in Italia, ideale per San Valentino.

Miss Italia non deve morire (dal 26 febbraio): Un documentario che racconta la storia del celebre concorso di bellezza.

Titoli già disponibili

Per ingannare l’attesa di San Valentino, Netflix offre una vasta scelta di titoli romantici già disponibili, tra cui “Holidate”, “Come far perdere la testa al capo”, “One Day”, “Romantiche”, “Come farsi lasciare in 10 giorni” e “The Notebook – Le pagine della nostra vita”.

“Odio San Valentino”: film in uscita su Netflix alternativi



Per chi non ama particolarmente San Valentino, Netflix propone una selezione di titoli “anti-San Valentino”, come “Unica”, “Chiedimi se sono felice”, “Una notte da leoni”, “Orange is the new black”, “Strappare lungo i bordi”, “Un weekend da bamboccioni” e “Russian Doll”.