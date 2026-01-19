Tormentone su Lorella Cuccarini morta oggi 19 gennaio: torna la bufala

Non ne sentivamo certo la mancanza, ma oggi dobbiamo prendere atto del ritorno di una vecchia bufala, visto che si parla con insistenza di Lorella Cuccarini morta, con una fake news tornata improvvisamente attuale il 19 gennaio. A dirla tutta, negli ultimi mesi ci siamo soffermati soprattutto sui suoi impegni televisivi, come abbiamo constatato in primavera quando abbiamo trattato alcune voci che la vedevano lontana da Amici. In un contesto simile, diventa molto importante comprendere come abbia preso piede un annuncio che ha creato non poca confusione tra coloro che negli anni hanno imparato ad amare l’ex ballerina.

Ancora una volta la storia su Lorella Cuccarini morta oggi 19 gennaio: riecco la bufala storica in Italia

Per farvela breve, questa mattina ho appreso tramite i social che sia necessario smentire tutte le voci su Lorella Cuccarini morta, in quanto tra ieri ed il 19 gennaio è stato diffuso un video pubblicato su YouTube che sembra dare il tragico annuncio. In realtà, torna soltanto la bufala che ci ha accompagnato soprattutto negli anni che hanno preceduto la pandemia, anche se in formato diverso. Un filmato, con una foto modificata tratta da un funerale, inserendo a caso l’immagine della diretta interessata. No, questa non può essere considerata una notizia.

A maggior ragione perché, come evidenziato da alcuni addetti ai lavori, mancano totalmente le fonti. Non se ne parla sui canali social dell’ex conduttrice ed insegnante di Amici. Senza dimenticare il fatto che le principali agenzia di stampa abbiano ignorato alla grande la questione. Insomma, zero riscontri su una notizia inventata di sana pianta da coloro che evidentemente sono alla ricerca di facili visualizzazioni in occasione delle festività di Natale.

Non credete per alcuna ragione al mondo ai rumors relativi a Lorella Cuccarini morta oggi 19 gennaio. Da “Fantastico” ad “Amici”, la carriera di Lorella Cuccarini incarna un raro esempio di longevità pop. Scoperta da Pippo Baudo nel 1985, la “più amata dagli italiani” — appellativo nato da uno storico spot e divenuto parte del suo mito — ha saputo reinventarsi oltre la danza.

Oggi, a 60 anni, l’artista vive una nuova giovinezza professionale come insegnante nel talent Amici di Maria De Filippi. Tra il successo teatrale del musical Aggiungi un posto a tavola e hit iconiche come “La notte vola”, la Cuccarini resta un punto di riferimento per il pubblico, unendo rigore tecnico e calore umano. Insomma, massima attenzione ai soliti post acchiappaclick riguardante Lorella Cuccarini in queste ore.