Il libro di Dean Norris non apre le porte ad un nuovo film su Breaking Bad per ora

Ci sono conferme sul fatto che, almeno per ora, il prossimo libro di Dean Norris non apra le porte ad un nuovo film su Breaking Bad, considerando che il regista è al momento impegnato in altri progetti, senza aver rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

Nel 2026 arriverà una nuova entusiasmante uscita per i fan della serie di successo della AMC, Breaking Bad. Dal punto di vista del protagonista Dean Norris, i fan potranno rivivere lo sviluppo dello show scoprendo informazioni inedite dal dietro le quinte.

Niente nuovo film su Breaking Bad

Nella serie, Norris interpretava Hank Schrader, il cognato di Walter White, il personaggio interpretato da Bryan Cranston. È stato uno dei protagonisti principali fino alla sfortunata morte del suo personaggio nella quinta e ultima stagione. In un nuovo post su X, Norris ha annunciato l’uscita di un nuovo libro sulla sua esperienza in Breaking Bad, intitolato “Do What You’re Gonna Do: The Definitive Oral History of Breaking Bad“. Il libro, scritto in collaborazione con Joe Layden, uscirà il 3 novembre 2026.

“Sono entusiasta di poter finalmente condividere la copertina del mio nuovo libro DO WHAT YOU’RE GONNA DO , la prima storia orale e il resoconto definitivo dall’interno di Breaking Bad”, ha dichiarato Norris, includendo nel suo post i link per preordinare il libro. “Dalla sala degli sceneggiatori al deserto, questo libro è ricco di storie mai sentite prima e interviste esclusive con le incredibili persone che hanno dato vita alla serie. Se siete fan dello show, questo libro vi piacerà sicuramente.”

Breaking Bad è andata in onda per cinque stagioni tra il 2008 e il 2013. Il franchise si è poi espanso con la serie prequel Better Call Saul, che ha avuto sei stagioni dal 2015 al 2022. Poiché la serie era ambientata prima degli eventi di Breaking Bad, Norris ha potuto riprendere il suo ruolo con delle apparizioni cameo in due episodi. La serie ha avuto anche un film sequel su Netflix, El Camino: A Breaking Bad Movie , ma Norris non è apparso nei panni di Hank.

Al momento non ci sono piani ufficiali per realizzare un film o una nuova serie TV ambientata nell’universo di Breaking Bad. Il creatore della serie originale, Vince Gilligan, si è dedicato a Pluribus, l’acclamata serie di fantascienza su Apple TV+ con protagonista Rhea Seehorn, già vista in Better Call Saul . La serie non è ambientata nell’universo di Breaking Bad e ha attualmente in lavorazione una seconda stagione. Gilligan aveva precedentemente lasciato intendere che avrebbe potuto tornare a lavorare su Breaking Bad se Pluribus non avesse avuto successo.