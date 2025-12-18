Primi test concreti su Supergirl: Woman of Tomorrow in vista dell’uscita

Con il debutto nelle sale fissato per la prossima estate, i DC Studios hanno ufficialmente iniziato la fase dei test screening per Supergirl: Woman of Tomorrow. Come accade puntualmente per le grandi produzioni supereroistiche, le prime reazioni degli spettatori coinvolti nelle proiezioni di prova hanno iniziato a circolare online, delineando un quadro fatto di luci e ombre, ma con elementi decisamente promettenti. I primi report sono giunti da insider di rilievo nel panorama cinematografico.

Sotto coi test per Supergirl: Woman of Tomorrow

Daniel Richtman è stato tra i primi a segnalare lo svolgimento delle proiezioni, riportando feedback estremamente positivi da parte delle sue fonti. Tuttavia, una visione più sfaccettata è arrivata da @Cryptic4KQual, utente noto per l’affidabilità su dettagli tecnici come trailer e minutaggi. Secondo quest’ultima fonte, la versione del film mostrata avrebbe una durata di circa 2 ore e 5 minuti.

Sebbene il giudizio complessivo non sia stato “eccezionale”, il film non è stato affatto bocciato. Il feedback parla di un’opera solida ma altalenante, in cui alcune sequenze brillano per qualità visiva e narrativa, mentre altre appaiono meno incisive. Un dato che sembra mettere d’accordo tutti è la performance di Milly Alcock. L’attrice, nota per House of the Dragon, è stata ampiamente lodata per la sua interpretazione di Kara Zor-El, confermando la bontà del casting effettuato da James Gunn.

Un altro elemento di interesse riguarda Lobo: i report confermano la sua presenza in almeno due scene di combattimento, un dettaglio che farà felici i fan del personaggio. La nota dolente riguarda invece l’antagonista, Krem, interpretato da Matthias Schoenaerts. Il cattivo è stato definito “deludente” e caratterizzato in modo generico.

Questo non sorprende del tutto gli addetti ai lavori, considerando che il materiale originale si concentra più sul viaggio interiore di Kara che sulla complessità del villain. È fondamentale ricordare che lo scopo di questi test non è decretare il successo finale di un film, ma identificare i punti deboli su cui intervenire. Anche il precedente capitolo del nuovo DCU firmato da James Gunn aveva ricevuto pareri contrastanti nelle fasi iniziali, per poi conquistare critica e pubblico.

I DC Studios hanno ora il tempo necessario per apportare modifiche al montaggio o pianificare eventuali riprese aggiuntive per correggere il tiro. A differenza delle classiche storie di origini, Supergirl si preannuncia come un’epopea sci-fi. James Gunn ha confermato che la trama non toccherà il suolo terrestre: l’intera vicenda si svolgerà nello spazio profondo su diversi pianeti. La sinossi ufficiale promette un viaggio di vendetta e giustizia, in cui Kara dovrà stringere alleanze improbabili per sconfiggere un avversario spietato.