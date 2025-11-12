Si allungano i tempi di uscita per KPop Demon Hunters 2 nel mondo

Cresce l’attesa per KPop Demon Hunters 2. Gli appassionati dell’acclamato film d’animazione targato Netflix, KPop Demon Hunters, dovranno probabilmente armarsi di pazienza prima di poter vedere il tanto atteso sequel. Le ultime indiscrezioni, riportate da Bloomberg, suggeriscono che il secondo capitolo della saga con protagonista il gruppo delle Huntr/x potrebbe non arrivare sulla piattaforma di streaming prima del 2029.

Più lontana l’uscita di KPop Demon Hunters 2

Questa potenziale tempistica significherebbe un intervallo di ben quattro anni tra l’uscita del primo film e quella del suo seguito. L’accordo per la realizzazione del nuovo film d’animazione è stato stretto tra Netflix e Sony, ma la data presunta di distribuzione non è stata né confermata né smentita dalle due major. Nonostante l’assenza di commenti ufficiali, la notizia ha destato l’attenzione della community che ha contribuito a un successo strepitoso e inatteso.

Il primo KPop Demon Hunters si è imposto come il titolo originale più popolare di sempre lanciato direttamente su Netflix. Questa eccezionale performance in streaming, unita alla calorosa accoglienza di pubblico e critica, potrebbe teoricamente spingere i produttori a riconsiderare e magari accelerare i tempi di sviluppo. Il successo del film si è esteso oltre i confini della piattaforma digitale.

Sfruttando la popolarità del marchio, il film è stato distribuito anche nei cinema in un’innovativa versione karaoke. Le proiezioni estive, avvenute tra agosto e ottobre, hanno fruttato notevoli incassi: circa 18 milioni di dollari in estate e un ulteriore gettone da 6 milioni di dollari nel recente weekend di Halloween, a dimostrazione del forte appeal del prodotto.

Il film ruota attorno a un carismatico gruppo K-pop al femminile che nasconde una doppia vita: oltre a essere delle idol di successo, le ragazze sono guerriere con il sacro compito di proteggere il mondo dai demoni sfruttando il potere della loro musica.

Diretto da Maggie Kang e Chris Applehans, il lungometraggio è stato realizzato da Sony Pictures Animation, in base a un precedente accordo di produzione con Netflix. Un elemento chiave del successo è indubbiamente la colonna sonora. Brani energici e orecchiabili come Golden e Your Idol sono diventati dei veri e propri hit, posizionandosi tra i più popolari e ascoltati negli ultimi mesi. Mentre l’attesa per il sequel si prospetta lunga, i fan avranno un contenuto inedito per ingannare il tempo.

È in arrivo Debut: A KPop Demon Hunters Story, un cortometraggio già classificato PG che fungerà da storia prequel. Come il titolo suggerisce, questa breve opera racconterà il debutto professionale delle Huntr/x, svelando le origini del loro viaggio come idol e, allo stesso tempo, come guerriere soprannaturali, offrendo uno sguardo su come la loro singolare missione sia giunta a inizio.