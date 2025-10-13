Improvvisamente non funziona l’app Mediaset Infinity oggi

Da alcuni minuti a questa parte non funziona l’app Mediaset Infinity, in relazione ad un disservizio che ho avuto modo di riscontrare in prima persona pochi minuti fa. Un malfunzionamento che, a conti fatti, ricorda molto quello che abbiamo preso in esame diversi mesi fa sul nostro magazine, al netto del fatto che al momento della pubblicazione del nostro articolo non ci siano comunicazioni ufficiali in grado di far luce sull’origine dell’anomalia. Vediamo come stanno le cose, in attesa di capirci qualcosa di più attraverso eventuali feedback da parte dell’assistenza.

Non funziona l’app Mediaset Infinity oggi 13 ottobre: come si palesano i problemi stamane

Quali sono le informazioni attualmente disponibili? Poco dopo le 12, tramite Down Detector, ho notato l’improvviso innalzamento della curva relativa alle segnalazioni del pubblico secondo cui non funziona l’app Mediaset Infinity. A quel punto, ho deciso di fare dei test in prima persona. Aprendo l’applicazione, effettivamente, appare immediatamente un messaggio di errore. Una volta chiuso, è possibile consultare regolarmente il catalogo di video disponibili all’interno della piattaforma, nutrendo la sensazione che l’anomalia riguardi solo l’ingresso.

Così non è, in quanto in questi minuti effettivamente non funziona l’app Mediaset Infinity. Provando ad aprire un contenuto specifico, infatti, riappare il suddetto messaggio di errore, simile a quello che potete osservare nell’immagine che ho inserito ad inizio articolo. A questo, ovviamente, si aggiunge il fatto che le immagini non partano. Probabile che il disservizio possa essere gestito e risolto nel giro di pochi minuti, conoscendo lo standard di Mediaset al cospetto di disservizi simili, ma al momento la situazione è questa.

Anche a voi non funziona l’app Mediaset Infinity? Fateci sapere come stanno andando le cose, sperando che la situazione possa rientrare nel più breve tempo possibile in Italia, come avvenuto alcuni mesi fa. Tre le potenziali cause del disservizio, comunque circoscritto secondo le segnalazioni:

Connessione Internet. Una velocità insufficiente, soprattutto per i contenuti HD o gli eventi sportivi in diretta, è una causa comune. La piattaforma richiede velocità minime per una visione ottimale.

Dispositivo non compatibile o non aggiornato. Se l’app è datata o se il dispositivo (Smart TV, smartphone, tablet) ha un sistema operativo obsoleto (per esempio, versioni di iOS o Android troppo vecchie), l’app potrebbe bloccarsi o non funzionare affatto. Anche alcuni modelli di Smart TV più vecchi potrebbero non essere più supportati.

Problemi specifici dell’App/Software. Si possono verificare errori di riproduzione (“Playback-Shaka-XXXX”), problemi durante il login (schermata nera) o malfunzionamenti generici che richiedono di solito una reinstallazione dell’app, la pulizia della cache o l’aggiornamento del software del dispositivo. A volte, gli utenti lamentano anche bug relativi al restart dei programmi in diretta.