Anche i genitori di Marty McFly in Ritorno al Futuro finiscono in una bufala

Cercano i proprietari di una foto trovata nel parcheggio, ma sono i genitori di Marty McFly in Ritorno al Futuro. Stiamo parlando di George e Lorraine McFly, con uno scatto che evidentemente si riferisce al “dietro le quinte” per la scena del famoso ballo scolastico. Quello che ha consentito a Marty di rimettere le cose al loro posto, dopo aver interferito con il naturale corso degli eventi del 1955. Proviamo dunque ad analizzare meglio come si sia articolata la fake news in questione.

Dall’essere genitori McFly in Ritorno al Futuro, alla bufala di giugno 2026

Sostanzialmente, la foto che trovate nel nostro articolo di oggi è associata in queste ore ad una catena: “Abbiamo trovato questa foto per terra nel parcheggio del supermercato, cerchiamo i proprietari“. Evidentemente, per quanto possa sembra inverosimile, nel 2026 c’è ancora qualcuno che non conosce i genitori di Marty McFly in Ritorno al Futuro. Non sono pochi, infatti, gli utenti che su Facebook stanno ricondividendo questa foto affinché sia possibile restituirla ai diretti interessati. Come se si trattasse realmente di una foto recente, persa in un parcheggio.

In questi mesi abbiamo parlato di Ritorno al Futuro sotto altri punti di vista, come probabilmente avrete notato attraverso alcuni nostri report. In questo frangente, parlando dei genitori di Marty in Ritorno al Futuro, si potrebbe pensare più ad uno scherzo. Insomma, non una vera e propria bufala, visto che siamo su livelli decisamente differenti rispetto alle fake news nelle quali ci siamo imbattuti durante il periodo più delicato del Coronavirus.

Una nota a margine per quanto riguarda i genitori di Marty in Ritorno al Futuro. Non tutti sanno che l’attore che ha coperto il ruolo di George sia rimasto nel cast solo durante le riprese del primo film di questa trilogia. Anche a voi è capitato di osservare lo scatto in questione?

I genitori di Marty McFly, George e Lorraine, rappresentano il fulcro del viaggio temporale nel celebre film Ritorno al futuro. Nel 1985 iniziale, la coppia appare intrappolata in una grigia e frustrante routine: George è un uomo insicuro e sottomesso, perennemente tiranneggiato dal bullo Biff Tannen, mentre Lorraine è una donna disillusa e incline all’alcol.

Tuttavia, l’accidentale intervento di Marty nel 1955 stravolge profondamente le loro vite. Spingendo il giovane George a trovare il coraggio di difendere Lorraine, Marty non solo assicura la propria nascita, ma riscrive completamente il destino della sua famiglia. Nel nuovo presente, i suoi genitori si trasformano in una coppia affiatata, di successo e profondamente fiera, dimostrando come un singolo atto di determinazione possa cambiare radicalmente il futuro.