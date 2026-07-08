Stanno trapelando le prime anticipazioni sull’ultimo film di Quentin Tarantino nel 2027. Il tanto atteso capitolo conclusivo della carriera cinematografica di Quentin Tarantino continua a far parlare di sé, alimentando l’interesse di appassionati e addetti ai lavori. Nuovi e significativi dettagli sulle tempistiche produttive sono emersi grazie alle recenti dichiarazioni di Robert Richardson.

Cosa sappiamo ad oggi a proposito dell’ultimo film di Quentin Tarantino in programma nel 2027

Il celebre direttore della fotografia, storico collaboratore del regista fin dai tempi del primo volume di Kill Bill, ha offerto una panoramica sul futuro professionale dell’autore durante un’intervista rilasciata a Deadline. Richardson ha svelato che l’agenda del cineasta prevede innanzitutto il completamento di un’opera teatrale, un impegno prioritario che farà slittare l’inizio delle riprese del lungometraggio alla stagione estiva del prossimo anno.

Nonostante la definizione della finestra temporale, il progetto rimane rigorosamente blindato. Nemmeno i membri più stretti dell’entourage del regista sono a conoscenza del soggetto o della sceneggiatura su cui poggerà l’opera numero dieci. Questa totale riservatezza giunge dopo il clamoroso dietrofront relativo a The Movie Critic, la pellicola che per lungo tempo era stata indicata come il testamento artistico di Tarantino. Lo stesso Richardson ha ricordato come fosse già coinvolto nella preparazione di quel film prima che il regista decidesse improvvisamente di accantonare lo script per dedicarsi a una direzione artistica completamente differente.

Mentre l’autore si dedicherà prossimamente a una collaborazione con Kylie Minogue, dove però non siederà dietro la macchina da presa, l’attenzione resta catalizzata sul suo effettivo ritorno alla regia. L’ultimo tassello della sua filmografia rimane la fortunata pellicola del duemiladiciannove ambientata a Hollywood, che ottenne un eccezionale riscontro di critica e un incasso globale superiore ai trecentonovanta milioni di dollari. Quell’universo narrativo è comunque destinato a espandersi a breve attraverso uno spin-off incentrato sul personaggio di Cliff Booth, la cui regia è stata affidata a David Fincher con un debutto programmato nelle sale speciali e successivamente in streaming.

Per quanto concerne invece l’addio ufficiale di Tarantino alle scene, il mistero è assoluto. L’assenza di titoli ufficiali, dettagli sulla trama o indiscrezioni sugli attori coinvolti conferma la volontà del cineasta di non accelerare i tempi, preferendo una riflessione prolungata per scrivere la parola fine a una delle parabole artistiche più incisive e rivoluzionarie della storia del cinema moderno.

Non resta che attendere le prossime settimane, in vista della pubblicazione di nuovi rumors riguardanti le anticipazioni sull’ultimo film di Quentin Tarantino nel 2027.