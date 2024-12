Daniel Stern: il Marv di Mamma ho perso l’aereo cosa fa ora?

Marv di Mamma, ho perso l’aereo non deruba più le case. Chiunque abbia visto il film preferito dalle feste sa che il primo film è basato su Kevin McCallister (Macauley Culkin), che viene accidentalmente lasciato a casa dalla sua famiglia che è andata in vacanza per le feste. Mentre è lasciato solo, due rapinatori, Marv Murchins (Daniel Stern) e Harry Lime (Joe Pesci), che sono anche conosciuti come Wet Bandits, tentano di entrare nella villa multimilionaria dei McCallister. Naturalmente, Kevin, che ha otto anni, aveva altri piani per loro, e combina ogni genere di imbrogli nel tentativo di impedirgli di entrare. Il primo film di Mamma, ho perso l’aereo è uscito nel 1990 e da allora Stern ha cambiato completamente carriera. Stern ha abbandonato la sua (fittizia) vita criminale e ora vive in una fattoria dove lavora come allevatore di bovini e scultore. Un bel colpo di scena, vero?

In una biografia sul suo sito web, Stern ha scritto: “Quando ero un ragazzino, ero uno studente terribile ma eccellevo in tutte le cose artistiche: teatro, coro, banda, legnaia, laboratorio di metalli, ceramica e scultura. Ho abbandonato la scuola superiore quando avevo diciassette anni e mi sono trasferito a New York per diventare attore. Mi sono sposato e sono diventato padre a 23 anni, e ovviamente ho dovuto concentrarmi solo sulla mia carriera nello spettacolo.” Ha continuato a scrivere: “Ho fatto un sacco di bei film, ma è arrivato un momento in cui mi mancava stare lontano dalla mia famiglia. Ho deciso di smettere di viaggiare così tanto, di stare a casa e di concentrarmi sulla mia famiglia e sulle mie altre passioni artistiche. Il risultato di quella decisione è che ho una meravigliosa vita familiare e questo corpo di lavoro.” Stern documenta parte della sua nuova vita sui social media. Su TikTok vanta 88.000 follower, mentre l’ex attore ha quasi 25.000 iscritti su YouTube. Molte persone fanno riferimenti a Mamma, ho perso l’aereo nella sezione commenti dei suoi post. Una persona ha scritto su uno dei recenti TikTok di Stern: “Bel posto Marv!”

“Ehi Marv. Sei il migliore“, ha scritto un altro. Esaltandosi per il suo lavoro nei film classici di Natale, qualcun altro ha detto: “Signor Stern… lasciami solo dire che mi hai regalato dei ricordi così belli delle feste e continuo a farlo con i figli del fantastico Marv“. Stern ha risposto lui stesso al commento ringraziando il fan di Mamma, ho perso l’aereo per i suoi sentimenti. “E grazie anche per aver amato il mio lavoro, se non fosse stato per gli amori non sarei qui“, ha detto.