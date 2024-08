I film e le serie che lasceranno Netflix questo mese

Netflix ha una libreria di contenuti in continua evoluzione, il che significa che mentre arrivano alcuni nuovi grandi titoli, alcuni programmi e film chiave usciranno nell’agosto 2024. Fin dal suo inizio, Netflix si è posizionato come il servizio di streaming preminente, ed è stato uno dei primi per approfondire il mondo dei contenuti originali, incluso l’arrivo di film di grande successo come l’acclamato film Hit Man e la serie di successo Bridgerton il mese scorso. Tuttavia, lo streamer ha anche un’ottima reputazione per l’hosting di altri contenuti e rappresenta uno sportello unico per qualsiasi cosa, dalle serie classiche ad alcuni dei più grandi film di Hollywood.

Netflix modifica la sua gamma ogni mese e molti programmi e film su Netflix hanno un tempo limitato sulla piattaforma. Luglio 2024 ha visto la piattaforma perdere alcuni titoli di alto profilo, tra cui la trilogia originale di Matrix, il classico per famiglie Shrek e Hulk di Ang Lee. L’agosto 2024 segnerà la fine di alcuni titoli più importanti su Netflix, con i film di Tobey Maguire e Andrew Garfield Spider-Man che usciranno entrambi insieme al vincitore del miglior film Everything Everywhere All At Once.

I MIGLIORI CHE LASCERANNO NETFLIX

Una delle migliori avventure d’azione storiche degli ultimi tempi lascerà Netflix il 12 agosto. The Woman King racconta la storia vera di una tribù di donne guerriere conosciute come Agojie che servirono come protettrici del loro regno di Dahomey nell’Africa occidentale nel 1800. Viola Davis interpreta la feroce e rispettata leader dell’unità mentre combatte le tribù rivali e la minaccia degli schiavisti. Sebbene sia stato detto molto sull’accuratezza storica del film, se il pubblico non è alla ricerca di una lezione di storia e vuole semplicemente godersi un’avventura emozionante con emozionanti sequenze di battaglia, The Woman King offre. La Davis eleva il film anche con una potente interpretazione nominata ai Golden Globe che le permette di mostrare le sue doti di star del cinema d’azione interpretando allo stesso tempo un ruolo concreto e complesso.

Uno dei vincitori dell’Oscar come miglior film più acclamati e originali degli ultimi anni lascerà Netflix il 22 agosto. Everything Everywhere All At Once è la storia selvaggia, creativa e toccante di una donna che gestisce una lavanderia a gettoni con la sua famiglia. Mentre cerca di risolvere un problema con le tasse, viene risucchiata in una guerra multiversale in cui è l’unica che può impedire la fine della realtà nel suo insieme. Il film ha vinto anche gli Oscar per molti dei suoi attori, tra cui Michelle Yeoh nel suo ruolo da protagonista divertente, emozionante e ricco di sfumature, Ke Huy Quan in uno straordinario ruolo di ritorno e Jamie Lee Curtis nella prima vittoria dell’Oscar nella sua leggendaria carriera. Il film ha inoltre consolidato Daniel Kwan e Daniel Scheinert come nuove entusiasmanti voci cinematografiche con questa storia ricca di azione, piena di battute infinite ma anche di messaggi profondamente emotivi sulla famiglia, sulla felicità personale e sull’accettazione.

FONTE – LISTA COMPLETA