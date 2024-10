Morto Ron Ely, il primo Tarzan televisivo

Ron Ely, il robusto e affascinante nativo del Texas che ha interpretato il Signore della giungla nella prima serie televisiva di Tarzan, è morto, ha detto sua figlia Kirsten a Fox News Digital. Aveva 86 anni. È morto il 29 settembre nella casa di una delle sue figlie vicino a Santa Barbara, ha riferito il New York Times. Ely ha anche ospitato il concorso Miss America nel 1980 e nel 1981, sostituendo il presentatore di lunga data Bert Parks, e ha presieduto un game show sindacato chiamato Face the Music in quel periodo. Ely, alto un metro e ottanta e con gli occhi azzurri, era apparso al fianco di Clint Walker in La notte dei grizzly e con Ursula Andress in Once Before I Die nei film usciti nel 1966, quando fu assunto per indossare il perizoma in un nuovo dirigente della serie NBC. prodotto da Sy Weintraub.

A Ely fu offerto il ruolo di Tarzan dopo che l’ex linebacker della NFL Mike Henry, che aveva interpretato la creazione di Edgar Rice Burroughs in tre film degli anni ’60, si licenziò improvvisamente dopo essere stato morso alla mascella da uno scimpanzé. (Avrebbe continuato a fare causa per condizioni di lavoro non sicure.) “Ho incontrato i [produttori] un lunedì e quando mi hanno offerto il ruolo ho pensato: ‘Non voglio assolutamente cadere in quella trappola per orsi’. Fai Tarzan e sei marchiato a vita.’ Ho mai avuto ragione! ha ricordato in un’intervista del 2013. “Ma il mio agente mi ha convinto che era uno spettacolo di qualità e che avrebbe funzionato. Quindi il [successivo] venerdì ero su un aereo per il Brasile per girare il primo episodio.”

Lo spettacolo, girato anche in America Centrale e in Messico, è stato presentato per la prima volta nel settembre 1966 ed Ely ha dovuto eseguire le sue acrobazie durante le due stagioni di 57 episodi. (Dato che non indossava quasi nessun vestito, era difficile trovare una controfigura che gli somigliasse, ha detto.) Ely non era scontento quando la serie finì nel marzo 1968. “Francamente, non so nemmeno se avrei potuto fare di più. Ero mentalmente e fisicamente esausto. Come minimo avrei avuto bisogno di qualche mese per riprendermi. Il mio corpo era un disastro. Ho avuto così tanti strappi e strappi muscolari e spalle, polsi e ossa rotte. Ogni parte di me era stata ferita.“