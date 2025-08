Rispondiamo a chi parla di Pippo Baudo morto oggi: torna la solita bufala

Occorre rispondere con fermezza a tutti coloro che parlano di Pippo Baudo morto, alla luce di tanti post che stanno girando sui social da alcune ore a questa parte. Esattamente come avvenuto in estate, stando al nostro articolo pubblicato in quel frangente, non possiamo fare altro che rispondere alle indiscrezioni evidenziando che si tratti di una bufala bella e buona. La questione va analizzata con grande attenzione, perché c’è una testata specifica che utilizza pagine Facebook “satellite” per uno scopo molto chiaro. E sarebbe giunto il momento di darci un taglio una volta per tutte.

Pippo Baudo morto anche ad agosto 2025: la solita bufala alimentata dalla solita fonte

Curioso notare che la pagina principale dell’agenzia di stampa in questione non adotti la stessa pratica, probabilmente per non rovinarsi l’immagine, mentre puntualmente tante altre pagine palesemente connesse a quella principale stanno dando la notizia con il chiaro intento di ingannare il lettore. Una foto del conduttore, accompagnata da un testo che sa tanto di addio. Nulla di nuovo, la solita strategia che tra le altre cose tende ad essere premiata sempre di meno dall’algoritmo del social in questione.

Altro aspetto che rende incomprensibile una scelta editoriale del genere. Insomma, la storia di Pippo Baudo morto è ormai una fake news gratuita, al punto che lui stesso in passato è arrivato a sdrammatizzare sulla vicenda ogni volta che è stato chiamato in gioco. La speranza è che questi geni possano ravvedersi prima o poi, puntando una buona volta su contenuti di qualità per aumentare la propria visibilità. Non è un caso che diversi utenti stiano insultando pesantemente nei commenti gli admin delle pagine che rilanciano contenuti spazzatura di questo tipo.

Insomma, fate attenzione ai post Facebook che appaiono sospetti, come quelli relativi a Pippo Baudo morto oggi. Un tempo attore, è stato spesso definito un “talent scout”, avendo lanciato e contribuito al successo di numerosi artisti, attori e conduttori che sono diventati a loro volta volti noti della televisione.

Oltre alla sua innegabile abilità come conduttore, Pippo Baudo è stato anche un direttore artistico e autore di successo, dimostrando una visione a 360 gradi del mondo televisivo. La sua carriera è stata costellata di premi e riconoscimenti, testimonianza dell’affetto e della stima che il pubblico e gli addetti ai lavori gli hanno sempre tributato.

Anche se negli ultimi anni si è ritirato in parte dalla vita pubblica, la sua eredità resta immensa. Pippo Baudo non è solo un conduttore, ma un pezzo di storia della televisione italiana, un vero e proprio simbolo di professionalità, eleganza e dedizione che continua a essere un punto di riferimento per chiunque si avvicini al mondo dello spettacolo.